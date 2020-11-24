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Скончавшийся актер Джигарханян может стать отцом

Певица Елена Кравец готова ему помочь в этом

сегодня, 09:51
Автор:

Владимир Лавский

35-летняя российская актриса, модель и певица Алена Кравец заявила, что готова родить от скончавшегося 14 ноября народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом сообщает издание "Семь дней".

Скончавшийся актер Джигарханян может стать отцом

Актриса заявила, что, по ее данным, Армен Джигарханян в свое время приезжал в элитный центр планирования семьи, расположенный на Рублевке, чтобы заморозить свои сперматозоиды. Поэтому актриса хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы родить ребенка от гениальной личности.

Кравец также заявила, что намерена пообщаться на эту тему с экс-супругой Армена Борисовича Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали содержание завещания Джигарханяна. 


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Источник: https://7days.ru/news/kravets-gotova-rodit-rebenka-pokoynogo-dzhigarkhanyana.htm
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