Скончался экс-госсекретарь США, предлагавший референдумы на «спорных» территориях Украины

Скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Политику было 100 лет. Как передает портал "Комментарии", информация появилась на персональном сайте Генри Киссинджера, пишет "Reuters".

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Фото: из открытых источников

Генри Киссинджер умер 29 ноября в своем доме в Коннектикуте. Ему было 100 лет. О его смерти объявила его консалтинговая фирма.

Генри Киссинджер сыграл важную роль во многих знаковых событиях 1970-х годов, которые изменили ход мировой истории. Он участвовал в переговорах по прекращению войны во Вьетнаме, нормализации отношений между США и Китаем, ограничению ядерного оружия и улучшению отношений между Израилем и арабскими странами.

Киссинджер – лауреат Нобелевской премия мира 1973 года "За совместные переговоры о прекращении огня во Вьетнаме в 1973 году".

Генри Киссинджер по-разному высказывался о войне в Украине. В статье журнала The Spectator от 12 декабря 2022 года он предположил, что лучший вариант урегулирования войны в Украине — возвращение к границам 24 февраля — военным или переговорным путем с возможным проведением референдумов на спорных территориях.

Спустя месяц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер сказал, что Украина должна стать членом НАТО, но это будет "целесообразным" после того, как будет обеспечен мир.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на этом же форуме, поприветствовал поддержку Киссинджера.

"Я рад, что господин Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, чтобы известные люди признавали большую ошибку именно Путина и признавали, что это агрессия именно России. И чтобы они политически давили на Россию, чтобы она завершила эту кровавую агрессию", — заявил президент Украины.

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