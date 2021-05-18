Сколько заведений питания в Украине не пережили весеннего карантина: статистика

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Данило Матюха
После весеннего локдауна 14% заведений общественного питания так и не открылись. Об этом сообщает Опендатабот.
Украинский ресторан - фото из открытых источников
Также в статистике говорится, что денежный оборот в сфере общественного питания после снятия карантина увеличился всего на 2%.
Всего за год карантина ресторанный бизнес потерял почти 40% работающих заведений.
Напомним, что в Украине начинает свой подъем игорный бизнес. Ранее "Комментарии" сообщали, что в стране наконец-то заработало первое легальное наземное казино. Как оно выглядит и где находится, можно узнать в нашем материале.
Также стало известно, что за уже упомянутое "киевское" казино владельцам придется раскошелиться на годовой взнос в 72 млн гривен. Вполовину дешевле обойдется открыть подобное заведение в любом из других городов Украины — за лицензию попросят лишь 30 тысяч "минималок". Несложные подсчеты подсказывают, что в денежном эквиваленте эта сумма равна 36 млн гривен.
Кроме того, одной из интересующих украинцев сфер азартного бизнеса являются залы игровых автоматов. Организация такого предприятия очень интересна, ведь рассчитана на весьма крупные затраты. Изначально же это может так не показаться, ведь стоимость лицензии на разрешение работы подобного зала не слишком большая — 9 млн гривен (7500 минимальных зарплат).
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