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Сколько заработал Сергей Лещенко в "Укрзализныце" за февраль

Сергей Лещенко является членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныци" с 2019 года

сегодня, 11:45
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какую зарплату получил один из членов наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший народный депутат Сергей Лещенко. Информацию можно найти в Едином государственном реестре деклараций.

Сколько заработал Сергей Лещенко в "Укрзализныце" за февраль

Сколько зарабатывают в наблюдательном совете Укрзализныци - декларация Лещенко. Фото: 24tv.ua

Оказывается за февраль Сергей Лещенко заработал 332 000 гривен. Стоит отметить, что его зарплата в январе также составила 332 000 гривен.

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" еще в 2019 году. Стоит отметить, что работников на эту должность избирают на три года. Главная задача членов наблюдательного совета — формировать показатели эффективности работы председателя и членов правления.

Средняя заработная плата на этой должности составляет 588 000 гривен.

Сейчас наблюдательный совет "Укрзализныци" состоит из Шевка Аджунера, Олега Журавлева, Андерса Ослунда, Кристиана Куна, Андреаса Матье, Сергея Лещенко, Адомаса Азуоласа Аудицкаса.

Напомним, что глава "Укрзализныци" признался, каков размер его ежемесячной зарплаты. Так, Владимир Жмак получает 625 000 гривен. Также Жмак добавил, что зарплата, которую он получает, внесена в декларацию. Он говорит, что не видит смысла в том, чтобы скрывать это от общественности или прятать.

Ранее сообщалось, что с марта 2021 "Укрзализныця" будет повышать цены на железнодорожные билеты. При этом, подорожание будет происходить постепенно и продлится до декабря. Подробная информация и цены смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в компании "Укрзализныця" показали элитные вагоны-салоны повышенной комфортности, где есть кухня, ванная комната, большие залы и отдельное купе для охраны. Фотографии можно посмотреть здесь.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/d61fd2c8-1393-4ccc-a6a2-5390da672c41
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