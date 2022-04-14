Сколько времени понадобится для разминирования территорий Украины

Разминирование территорий, фото ГСЧС

В результате боевых действий территории Украины оставило очень много неразорвавшихся боеприпасов, обломков от снарядов, ракет, бомб, а также враг намеренно заминировал дороги, поля, леса, дома, предметы, автомобили. Об этом рассказал спикер ГСЧС Александр Хорунжий.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уже разминировано более восьми тисяч гектаров и обезвредили уже более 60 тысяч боеприпасов, из них 1900 авиационных бомб на территории областей, где ведутся боевые действия. Проводят разминирование и полей в соответствии с планами работы пиротехнических групп. Также ГСЧС принимают заявки от граждан.

На территориях немало противопехотных мин, растяжек, гранат, кассетных элементов боеприпасов. Из-за военной агрессии российской федерации Украина стала одной из самых загрязненных боеприпасами стран мира. Пиротехникам понадобятся годы, чтобы очистить территорию.

Поэтому гражданам опасно ходить в лес, к водоемам, на поля, где проводились боевые действия, приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома.

Народные депутаты уже подготовили законопроект о противоминной деятельности. Документ комментировал Федор Вениславский, народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Автором закона является Игорь Герасименко.

"Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициировал принятие закона о противоминной деятельности. Проект предусматривает механизмы разминирования территорий и привлечения субъектов, которые должны заниматься этой деятельностью. Это очень длительный процесс. Как свидетельствует практика войны в разных странах мира, он продлится не один месяц и не один год", — говорит нардеп.

Как сообщал портал "Комментарии", спикер управления ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага подвергла резкой критике действия высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел Антона Геращенко, который в своем сообщении отчитался об успехах военных противовоздушной обороны столицы, в очередной раз сбивших над Киевом вражескую ракету.





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