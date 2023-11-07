Сколько венгров считают неприемлемой встречу Орбана с Путиным, – опрос

Более половины венгров негативно относятся к самому факту встречи своего премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Института Publicus, проведенного по заказу оппозиционного венгерского издания Népszava.

Орбан и Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 91% опрошенных слышали новость о том, что венгерский премьер Виктор Орбан встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Как оказалось, тех, кто против такой встречи в то время, как европейские лидеры избегают встреч и переговоров с хозяином Кремля, значительно больше, чем тех, кто не видит ничего необычного в самом факте встречи.

Социологи выяснили, что 52% не считают встречу с Путиным приемлемой. При этом те, кто считают такую встречу приемлемой, оказались в меньшинстве и составляют – 35%. Также есть 13% венгров, которые не сумели определиться со своей позицией по этому вопросу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Будапеште офис Орбана облили красной краской: при чем здесь Путин (ВИДЕО).

Также издание "Комментарии" сообщало – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на сравнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана членства его страны в ЕС с советской оккупацией. По словам Борреля, никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Тем временем венгерские власти не только всячески блокируют помощь ЕС для Украины и расширение санкций против РФ, но и, похоже, решили поставить преграду на пути Швеции в НАТО. О чем говорит такая позиция официального Будапешта? Есть ли управа на пророссийские власти Венгрии, которые не скрывают своих симпатий к Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



