Сколько в 2023-м заработало руководство Госэкспортконтроля

Портал "Комментарии" направил запрос в Государственную службу экспортного контроля Украины на информацию о зарплате руководства ведомства. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство Госэкспортконтроля в 2023 году.

Госэкспортконтроль

Следует отметить, что зарплата, начисленная руководству Госэкспортконтроля Украины, включает должностной оклад, надбавку за ранг и выслугу лет и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством.

Далее предоставляем эксклюзивные данные о выплаченной заработной плате главе Госэкспортконтроля и его заместителей.

Так, в 2023 году председателю Государственной службы экспортного контроля Украины Александру Павличенко начислена заработная плата в сумме 1 225 473,72 грн.

Первому заместителю председателя Владимиру Процко в 2023 году начислено – 446 381,40 грн.

Заместителю председателя Олегу Цильвику – 1 132 825,82 грн.

Также портал "Комментарии" сообщал, сколько в прошлом году сделало руководство Государственной таможенной службы Украины.

Еще раньше "Комментарии" писали о том, какие зарплаты в 2023-м получало руководство Минобороны. А также – сколько в 2023-м заработало руководство Укргосархива.

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