Сколько Украине не хватает рабочих рук: ситуация ухудшится еще больше

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Кравцев Сергей
Уже сегодня есть ряд профессий в Украине, где фиксирует существенный дефицит кадров. В частности, это касается квалифицированных рабочих. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
Дефицит кадров. Фото: из открытых источников
По оценке Госслужбы занятости, сложнее всего найти людей в сфере транспорта, строительства, перерабатывающей промышленности.
По ее мнению, в Украине структурная безработица возникла, потому что многие годы не популяризировались рабочие профессии, считая их непрестижными и низкооплачиваемыми. При этом она считает, что после войны будет восстановление экономики и территорий.
Жовтяк отметила, с большой вероятностью можно сказать, что Украина будет нуждаться в людях прежде всего в сфере строительства, восстановления энергетической инфраструктуры, водоснабжения, газоснабжения. Также потребует развития сфера здравоохранения. Будет расти потребность в младшем медицинском персонале, а также работниках социальной сферы
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