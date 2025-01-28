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Сколько Украине не хватает рабочих рук: ситуация ухудшится еще больше

В Госслужбе занятости посчитали, сколько Украине нужно рабочих рук в ближайшие 10 лет

сегодня, 14:15
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Кравцев Сергей

Уже сегодня есть ряд профессий в Украине, где фиксирует существенный дефицит кадров. В частности, это касается квалифицированных рабочих. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Сколько Украине не хватает рабочих рук: ситуация ухудшится еще больше

Дефицит кадров. Фото: из открытых источников

"Ситуация на рынке труда остается сложной. До полномасштабного вторжения на рынке была нехватка вакансий, сейчас — проблема дефицита кадров. То есть сейчас время работника. Ожидаем дальнейший рост конкуренции за работников: сохранение кадров, поиск новых", — отметила директор Госслужбы занятости.

По оценке Госслужбы занятости, сложнее всего найти людей в сфере транспорта, строительства, перерабатывающей промышленности.

"Очевидно, в период послевоенного восстановления ситуация обострится. Уже сейчас Министерство экономики оценивает дефицит рабочей силы в ближайшие 10 лет на уровне 4,5 миллиона человек. Это так называемая структурная безработица. Но она обострилась с началом войны. Так, после временной оккупации Россией территорий Донецкой и Луганской областей значительная часть местных жителей, среди которых много работников шахт, выехали в другие регионы страны, где просто нет потребности в таких специалистах", — отметила чиновница.

По ее мнению, в Украине структурная безработица возникла, потому что многие годы не популяризировались рабочие профессии, считая их непрестижными и низкооплачиваемыми. При этом она считает, что после войны будет восстановление экономики и территорий.

Жовтяк отметила, с большой вероятностью можно сказать, что Украина будет нуждаться в людях прежде всего в сфере строительства, восстановления энергетической инфраструктуры, водоснабжения, газоснабжения. Также потребует развития сфера здравоохранения. Будет расти потребность в младшем медицинском персонале, а также работниках социальной сферы

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