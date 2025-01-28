На границе задержан автобус с женщинами, которых хотели вывезти за границу для сексуальной эксплуатации

Оперативники Восточного регионального управления ГПСУ совместно с Национальной полицией и под процессуальным руководством Криворожской центральной окружной прокуратуры Днепропетровской области задержали лиц, подозреваемых в торговле людьми во время попытки пересечения границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГПСУ.

Задержанные на границе. Фото: ГПСУ

В результате оперативной работы было установлено, что 37-летняя злоумышленница занималась вербовкой женщин, оказавшихся в затруднительном положении. Она предлагала им высокооплачиваемую работу в ночных клубах Чехии с вознаграждением в размере 100 евро в час. В действительности речь шла о трудоустройстве в сфере предоставления сексуальных услуг.

Автобус с женщинами остановили в одном из пунктов пропуска при попытке пересечения государственной границы. В ходе санкционированных обысков изъяли мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие преступные намерения фигурантки.

25 января подозреваемую задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми"). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Одесской области работник ТЦК придумал новую схему заработка на повестках. Он продавал их за 1000 долларов за штуку. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным полиции, работник ТЦК требовал деньги от мужчины призывного возраста за оформление повестки дня со сроком действия шесть дней. Это давало возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины. За документ военный хотел 1000 долларов, а потом повысил цену еще на 2000 гривен. По истечении срока действия за аналогичное жалование злоумышленник обещал выдавать аналогичные повестки.