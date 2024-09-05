Сколько украинцы будут со светом зимой по оптимистическому сценарию: в ЦПД дали ответ

Как передает портал "Комментарии", Центр противодействия дезинформации опубликовал несколько возможных сценариев ситуации со светом в Украине в осенне-зимний период. Согласно лучшему из них, у украинцев будет электроэнергия в течение 12 часов в сутки.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Аналитики опубликовали прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.

По оптимистическому сценарию, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности, отметил Корольчук. При таком развитии событий, по его мнению, возможно отключение электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации. Если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, считает эксперт.

Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.

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"Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня – потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт. Следовательно, победные реляции Энергоатома по досрочно завершенным ремонтам должны не только радовать, но и пугать", — отметил Харченко.



