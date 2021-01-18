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Сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году (календарь)

В 2021 году будет 250 рабочих и 115 выходных дней

сегодня, 20:32
Автор:

Любовь Блажко

В Минэкономики сообщили, сколько будет выходных и рабочих дней в 2021 году. В разъяснении, которое опубликовано на сайте, говорится, что из 365 календарных дней 250 будут рабочими. Выходных в наступившем году будет 115. 

Сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году (календарь)

Сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде (КЗоТ) выходными являются такие дни: 

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

2 мая — Пасха;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

20 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово

Сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году (календарь) - фото 2

В случае, если нерабочий или праздничный день выпадает с выходным, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. 

Добавим, что в Верховной раде хотят ввести запрет на перенос рабочих или выходных дней. Известно, что такой законопроект уже зарегистрирован в парламенте. 

Как сообщало издание "Комментарии", кто в Украине получает самую высокую пенсию. По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии украинца составляет 3,5 тысячи гривен. А люди, которые в прошлом работали судьями, получают в 20 раз больше. Информацию об этом подтверждают данные, которые опубликованы на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Также мы писали, к чему приведут выходные на карантине. Новые ограничения вызвали недовольство среди части населения. Некоторые уже поговаривают о возможных массовых протестах. Ситуацию и риски введения карантинных ограничений на выходные проанализировали украинские эксперты. 


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Источник: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=eaee3772-20f8-4e80-947b-fd36007198eb&title=RezhimiRoboti
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