Сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году (календарь)

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Любовь Блажко
В Минэкономики сообщили, сколько будет выходных и рабочих дней в 2021 году. В разъяснении, которое опубликовано на сайте, говорится, что из 365 календарных дней 250 будут рабочими. Выходных в наступившем году будет 115.
Сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Согласно статье 73 Кодекса законов о труде (КЗоТ) выходными являются такие дни:
• 1 января — Новый год;
• 7 января — Рождество Христово;
• 8 марта — Международный женский день;
• 1 мая — День труда;
• 2 мая — Пасха;
• 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
• 20 июня — Троица;
• 28 июня — День Конституции Украины;
• 24 августа — День независимости Украины;
• 14 октября — День защитника Украины;
• 25 декабря — Рождество Христово
В случае, если нерабочий или праздничный день выпадает с выходным, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Добавим, что в Верховной раде хотят ввести запрет на перенос рабочих или выходных дней. Известно, что такой законопроект уже зарегистрирован в парламенте.
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