Сколько украинцев верит, что удастся отразить нападение России, – опрос

97% украинцев не сомневаются в том, что Украина сможет отразить нападение России. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 ноября.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Если же говорить более детально, то 75% респондентов окончательно уверены в этом, 21% – скорее уверены. В западных регионах 80% опрошенных уверены в способности страны отразить нападение, в центре – 75%, на востоке – 74%, на юге – 71%.

Для сравнения стоит отметить, что с января месяца количество людей, которые уверены в этом, увеличилось с 56 до 97%.

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