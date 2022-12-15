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Сколько украинцев верит, что удастся отразить нападение России, – опрос

С января месяца количество людей, которые уверены в победе Украины, увеличилось с 56 до 97%

сегодня, 13:05
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Автор:

Кравцев Сергей

97% украинцев не сомневаются в том, что Украина сможет отразить нападение России. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 ноября.

Сколько украинцев верит, что удастся отразить нападение России, – опрос

ВСУ. Фото: из открытых источников

Если же говорить более детально, то 75% респондентов окончательно уверены в этом, 21% – скорее уверены. В западных регионах 80% опрошенных уверены в способности страны отразить нападение, в центре – 75%, на востоке – 74%, на юге – 71%.

Для сравнения стоит отметить, что с января месяца количество людей, которые уверены в этом, увеличилось с 56 до 97%.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за отменой впервые за 10 лет пресс-конференции по итогам года и планам на будущее, президент России Владимир Путин отложил свое ежегодное послание к собранию РФ. Также российский диктатор не примет участие в традиционной встрече титулованных участников Ночной хоккейной лиги, проходившей на Красной площади. Действительно ли, как предполагают западные аналитики, Путин испугался провалов – и ему нечего сказать покорному народу и лояльным депутатам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                                       

Также издание "Комментарии" сообщало — последнее предупреждение для Кремля: о чем говорит готовность Великобритании поставить Украине дальнобойное оружие. Эксперты проанализировали ситуацию специально для нашего портала.

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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/nineteenth_national_survey_results_of_the_year_expectations_for_the_future_november_20-21_2022.html?fbclid=IwAR3RuRLk0LYbK7xX3wjU3D-jTuQHdVIIwYlft-434_UwsM3qXB9pgi3ZsTo
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