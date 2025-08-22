Сколько украинцев проголосовали бы "за" на референдуме о независимости Украины в 2025 году

Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в августе 2025 года, то абсолютное большинство респондентов (82%) поддержало бы независимость. Не поддержали бы независимость Украины 3%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Референдуме о независимости Украины. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что по сравнению с началом полномасштабного вторжения доля респондентов, которые поддержали бы независимость Украины, снизилась на 5 процентных пунктов за счет роста доли тех, кто не принимал бы участия в референдуме.

Однако по сравнению с 2019 годом доля респондентов, которые в 2025 году проголосовали бы на референдуме за провозглашение независимости Украины, выше на 12 процентных пунктов, а доля тех, кто проголосовали бы против независимости, ниже на 6 процентных пунктов.

Большинство (60%) опрошенных считают, что они и их семьи больше выиграли от обретения Украиной независимости. Зато 15% сообщили, что они и их семьи больше потеряли от провозглашения независимости.

Убежденность респондентов в заинтересованности в укреплении независимости Украины возрастала с ростом субъектности и близости к респонденту. Наименее заинтересованными, по мнению респондентов, были представители украинской власти и оппозиции.

Более заинтересованным, по оценке респондентов, по сравнению с властью и оппозицией, было население Украины. По сравнению с населением Украины большую заинтересованность в укреплении независимости, по мнению респондентов, проявляло население региона респондента.

Самую же высокую заинтересованность в укреплении независимости Украины, как сообщают респонденты, проявляют они лично. Так 76% опрошенных ответили, что они лично в значительной степени заинтересованы в независимости Украины, еще 16% — в некоторой степени.

