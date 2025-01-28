Сколько украинцев получают пенсию свыше 10 тысяч гривен: новые данные ПФУ

По состоянию на 1 января 2025 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 261 712 украинцев. Это составляет 12,2% от общего числа пенсионеров (10 343 630 человек). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные ПФУ.

Банкомат. Фото из открытых источников

По информации ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом: до 3000 гривен — 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия — 2 759,86 гривен, от 3001 до 4000 гривен — 17,9%, 1 817 897 человек, средняя пенсия — 3 544,23 гривен, от 4001 до 5000 гривен — 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4 414,06 гривен, от 5001 до 10000 гривен — 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6 844,95 гривен, более 10000 гривен — 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 гривен.

Стоит отметить, средний размер пенсии на 1 января 2025 года составил 5 789,05 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 403,8 гривен или на 7,5%.

Число пенсионеров за год сократилось на 172 907 человек до 10 343 630.

Читайте также на портале "Комментарии" — под действие ограничения размера специальных пенсий в 2025 году попадет 17,6 тысяч украинцев. Украинское правительство установил коэффициенты для сумм свыше 23 610 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В пресс-службе уточнили, что ограничения не будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кабинет Министров Украины в этом году начнет масштабную реформу социальной политики, в частности, внедрит накопительную пенсионную систему, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания правительства 3 января.



