Сколько украинцев получают сверхвысокие пенсии: в Минсоцполитики раскрыли информацию

Под действие ограничения размера специальных пенсий в 2025 году попадет 17,6 тысяч украинцев. Украинское правительство установилл коэффициенты для сумм свыше 23 610 гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Пенсии. Фото: из открытых источников

В пресс-службе уточнили, что ограничения не будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ, начиная с 2014 года.

Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов (в частности, размер которых определен по решениям судов), будут применяться понижающие коэффициенты: к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен) и не превышающей 11 прожиточных минимумов (25 971 гривен), будет применяться коэффициент 0,5; к части пенсии, превышающей 11 прожиточных минимумов (25 971 гривен) и не превышающей 13 прожиточных минимумов (30 693 гривен) — 0,4; к части пенсии, превышающей 13 прожиточных минимумов (30 693 гривен) и не превышающей 17 прожиточных минимумов (40 137 гривен) — 0,3; к части пенсии, превышающей 17 прожиточных минимумов (40 137 гривен), и не превышающей 21 прожиточный минимум (49 581 гривен) — 0,2; к части пенсии, превышающей 21 прожиточный минимум (49 581 гривен) — 0,1.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кабинет Министров Украины в этом году начнет масштабную реформу социальной политики, в частности, внедрит накопительную пенсионную систему, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания правительства 3 января.

Шмыгаль подчеркнул, что уже в марте планируется проведение индексации пенсий, что позволит повысить их размер. Кроме того, правительство намерено принять пакет законодательных изменений, которые позволят начать накопительную пенсионную систему в Украине до следующего года.

"Мы продолжим реализацию проекта базовой социальной помощи. Вместо многочисленных мелких выплат, предоставляемых семьям в сложных жизненных ситуациях, будет введена одна, но значительная выплата, которая значительно облегчит ситуацию", — отметил он.