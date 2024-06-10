Сколько украинцев объявили себя банкротами в 2024 году

В Украине зафиксировали значительный рост дел о личном банкротстве в 2024 году. Так, за первые пять месяцев 343 украинца подали заявления о признании их неплатежеспособными, что в два с половиной раза превышает показатели прошлого года, сообщает Верховный суд. С момента введения возможности банкротства для физических лиц в 2019 году, в общей сложности зарегистрировано почти 2000 таких случаев.

С начала 2024 года статус банкрота получили сотни украинцев

Если тенденция сохранится, то 2024 может стать рекордным по количеству личных банкротств. В 2019 году, когда законодательство впервые позволило физическим лицам объявлять себя банкротами через суд, было инициировано только 22 таких процедур. Однако с каждым годом эта цифра росла: в 2020 году — восемь раз больше по сравнению с предыдущим годом, а в 2021 — почти в три раза больше.





"По моему мнению, судебная статистика не отражает реальное количество должников в затруднительном положении, которым помогла бы процедура банкротства. Однако эта процедура не известна и распространена среди украинцев, и на то есть несколько причин: это дорого, сложно и непонятно без помощи адвоката, на которого у должника уже просто может не стать средств. Кроме того, кредиторы и финансовые учреждения не очень охотно представляют свои требования в такие судебные дела, надеясь взыскать долг после восстановления платежеспособности человека и сэкономить на судебных издержках, или наоборот, пытаются торпедировать процедуру, дискредитируя должника. С другой стороны, гражданам тоже необходимо понять, что эта процедура не о списании долгов, а о попытке найти согласие с кредиторами с помощью судебной процедуры и арбитражного управляющего" — комментирует Лихопек Денис Павлович, член Квалификационной комиссии арбитражных управляющих, специалист по банкротству.

По анализу, основная часть обращений о банкротстве приходится на лиц от 25 до 45 лет, что составляет 58% от общего количества случаев. Треть заявителей — люди старше 45 лет. Только 3,7% заявлений принадлежат молодежи до 25 лет. Гендерное распределение среди банкротов почти равно: 54% составляют мужчины, 46% — женщины.



