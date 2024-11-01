Сколько украинцев на самом деле забронировано от мобилизации: ответ Минэкономики

К концу октября 2024 года от мобилизации в Украине забронировано 906 тысяч граждан, а не 1,5 миллиона, как сообщалось в некоторых медиа. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes, опровергая информацию о количестве бронированных. Она подчеркнула, что данные не соответствуют действительности и разъяснила причины недоразумения.

Юлия Свириденко

Как пояснила министр, на пике мобилизационной кампании было забронировано 950 тысяч человек. Когда появилась возможность подать документы на бронирование через приложение "Действие", этот показатель временно вырос до 1,049 миллиона. Однако эта цифра включает многие случаи двойного представления, когда компании подавали заявки как в бумажном, так и в электронном виде. Это создало искусственное увеличение числа забронированных, хотя фактическое количество людей, получивших бронь, значительно меньше.

По словам Свириденко, сейчас правительство работает над тем, чтобы упорядочить процесс бронирования, сделать его более прозрачным и справедливым. Одним из возможных изменений может стать введение приоритетного критерия по уровню зарплаты. Это позволит обеспечить, что бронирование получают только те, кто официально платит налоги и действительно поддерживает экономику.

Свириденко также отметила, что некоторые предприятия, уже получившие статус критически важных, злоупотребляют системой. На этапе подачи документов они заявляют о средней зарплате, а после получения статуса переводят работников на минимальные выплаты. Министр назвала это манипуляцией и подчеркнула, что такое поведение не будет поддержано.

"Это сигнал, что следует ввести приоритизацию критериев и сфокусировать военно-гражданский администрации и министерства, чтобы они уделяли большее внимание оплате труда. И чтобы получающие бронирование платили всю зарплату официально", — подчеркнула Свириденко.