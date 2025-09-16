logo

Сколько украинцев готовы поддержать "мирный план" РФ, лишь бы закончилась война
НОВОСТИ

Сколько украинцев готовы поддержать "мирный план" РФ, лишь бы закончилась война

"Мирный план" России в случае, если бы он стал реальностью, 65% украинцев считали бы неуспехом Украины

16 сентября 2025, 12:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

75% украинцев считают совершенно неприемлемым предложенный Россией "мирный план" окончания войны, 74% граждан могут одобрить мирный план Европы. Лишь 17% украинцев готовы на российскую версию мира. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 2-14 сентября.

Сколько украинцев готовы поддержать "мирный план" РФ, лишь бы закончилась война

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что 74% украинцев (хотя и преимущественно без энтузиазма) готовы одобрить план Европы и Украины. Только 15% категорически отвергают его.

В региональном измерении 61-80% во всех регионах отвергают план России. Зато во всех регионах 72-77% готовы одобрить план Европы и Украины.

При этом "мирный план" России в случае, если бы он стал реальностью, 65% украинцев считали бы неуспехом Украины. Только 7% считали бы его скорее полным успехом, и еще 19% считали бы его 50 на 50 успехом и неуспехом.

В случае плана Европы и Украины, то 30% считали бы его скорее полным успехом, еще 44% считали бы его 50 на 50 успехом Украины. Только 18% считали бы его неуспехом Украины.

Стоит отметить, что прежде, чем задавать респондентам вопрос о мирном плане РФ, социологи озвучили главные его пункты. В частности, США и Европа отменяют все санкции против России; русский язык получает официальный статус; Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение; Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, а Запад не может больше поставлять оружие Украине; Россия имеет право определять, какими будут гарантии безопасности для Украины, и будет одной из стран-гарантов безопасности Украины; Украина выводит войска из части Донецкой области, которую сейчас контролирует, то есть из Краматорска, Славянска и других городов; Украина официально признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью России и навсегда отказывается от них; Россия сохраняет контроль над оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько украинцев еще верят, что возможно победить в войне: новые результаты опроса.




Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1551&page=1
