Сколько украинцев готовы к участию в территориальной обороне, - опрос

Украинский институт будущего провел социологическое исследование на тему "Осведомленность и готовность граждан к участию в территориальной обороне". Опрос проводился в ноябре-декабре 2021 года.



В Украине нужно укреплять армию и тероборону, фото из открытых источников

На вопрос, знают ли украинцы что-нибудь о терробороне 45% ответили, что им ничего об этом неизвестно. 30% опрошенных слышали о таких формированиях, но не знают зачем они и как создаются. Полной информацией владеют всего 17%.



Меньше всего граждан, которые все знают о территориальной обороне, в южных, восточных областях и в Донецкой области. О территориальной обороне ничего не известно 49-50% опрошенных. Больше всего проинформированы в центральном и западных регионах.

Поддерживают создание военных формирований территориальной обороны 45% респондентов, 30% не одобряют такое решение. Еще 25% затруднились определиться с ответом. В то же время среди тех, кто согласен, что терроборона нужна, больше мужчин, чем женщин. Украинкам было сложно определиться — 32% выбрали вариант "Затрудняюсь ответить".

Уйти служить в территориальную оборону готовы только 32% опрошенных граждан, 57% не готовы принять участие в обороне лично, 11% не определились. В возрастных категориях наиболее готовы служить мужчины в возрасте от 35-44 лет, таких насчитывается 37%. Среди младших 24 лет готовы уйти в территориальную оборону всего 29%.

Больше всего готовых защищать страну и нести службу в территориальных формированиях среди живущих на Западе и в Центре — соответственно 36% и 37%. В южных областях таких — 28%, в восточных меньше — 21%.

Объем выборки составляет 2400 респондентов в возрасте от 18 лет из разных областей, кроме Крыма и временно оккупированных территорий. Метод исследования — опрос по структурированной интерактивной анкете. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Как сообщал портал "Комментарии", мнения экспертов по обязательному военному учету для украинок разделились. Могут ли такие заявления иметь негативные последствия или это запоздалое решение.



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