Сколько украинцев до сих пор хотят объединения с Россией – опрос

Независимость и суверенитет Украины поддерживают абсолютное большинство граждан – 89% опрошенных. Однако когда страна уже полтора года находится в полномасштабной войне против России, остается 1% наших соотечественников, которые не против объединения со страной-агрессором. Как информирует издание "Комментарии", таковы результаты опроса Киевского международного института социологии.

Украинцы. Фото: из открытых источников

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"Абсолютная поддержка Независимости была свершившимся фактом и до 2014 года, однако сейчас эта поддержка стала еще выше", – говорится в отчете социологов.

Отмечается, что в Украине 9% наших соотечественников, которые не определились с ответом. Социологи считают, что эти люди сомневаются в том, какими должны быть отношения с Россией, но единодушно за Независимость.

Социологи обращают внимание, что, если сравнить нынешнее мнение украинцев с мнением 2013 года, то тогда 81% наших соотечественников поддерживали Независимость Украины, а 16% граждан предпочли объединиться с Россией. Если же еще больше углубиться в историю, то в 1990-х годах в среднем 64% поддерживали Независимость и 32% выступали за объединение с Россией.

По мнению социологов, годы Независимости не прошли бесследно и существенно отразились на сознании украинцев. Большинство наших соотечественников стали придавать большое значение таким понятиям, как суверенитет, свобода, независимость.

Что касается празднования Дня Независимости, то для большинства наших сограждан этот праздник ныне – самый важный из нерелигиозных праздников. Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины.

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