Сколько украинцев будут праздновать в этом году Рождество и Новый год: результаты опроса

Подавляющее большинство наших соотечественников будут праздновать в этом году и Рождество, и Новый год. Это касается и тех респондентов, которые имеют близких людей на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Празднование Рождества и Нового года. Фото из открытых источников

Только Рождество будет праздновать 11% опрошенных, а только Новый год – 4%. Большинство респондентов (56%) будут праздновать и Рождество, и Новый год.

Не будут праздновать ни один из указанных праздников 11% респондентов и 18% еще не определились.

"Несмотря на нарратив, что празднование во время войны могут позволить себе только люди, которые далеки от ее реалий и забыли о ней, респонденты, имеющие близких людей, которые принимали/принимают участие в военных действиях во время российско-украинской войны, а также те, чьи близкие находятся на временно оккупированных территориях, так же часто будут праздновать Новый год и Рождество в этом году, как и респонденты, которые не имеют таких близких", — отмечают социологи.

Стоит отметить, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что европейскую интеграцию Украины поддерживают 69% респондентов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года. Поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга.

Вступление в Евразийский экономический союз (с Россией, Беларусью и Казахстаном) одобряют 1% украинцев. Идею не присоединяться ни к одному союзу поддержало 18% респондентов.

Также социологи выяснили, что доля респондентов, готовых поддержать вступление Украины в НАТО в случае, если часть украинских территорий останется оккупированной Россией, выросла до 47%. Полтора года назад эту идею поддерживали 33% опрошенных.



