Сколько стоит доставить паспорт в другую страну: Укрпочта раскрыла цены

Отныне получить украинский паспорт можно даже на другом конце света — и это реально. Укрпочта запустила сервис доставки документов в 134 страны мира, и цена за услугу всего 6 долларов плюс 10 гривен НДС.

Новая услуга от Укрпочты: доставка украинских паспортов за границу

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, отметив, что новый сервис призван сделать жизнь украинцев за рубежом проще.

"За несколько кликов можно оформить доставку паспорта в 134 страны мира. И еще и по фиксированной адекватной цене — всего $6 10 грн. НДС", — отметил он.

Система работает просто: обратитесь в консульство, подайте заявление на изготовление загранпаспорта и получите номер заказа. Затем выберите доставку Укрпочтой, зайдите в свой личный кабинет на сайте компании, заполните заявку и оплатите услугу через электронную марку с QR-кодом. Затем отправьте заявку с квитанцией обратно в консульство.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине изменились тарифы на пакет сервисных услуг паспортного и миграционного характера. В этой связи обновленные расценки будут применены для граждан Украины и иностранцев. Центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" продолжат консультировать как онлайн, так и по телефону.

Кроме того, "Комментарии" писали, что паспорт Сингапура вышел на первое место среди сильнейших паспортов мира, оставив позади прошлогоднего лидера – Испанию. Европейские страны также показали высокие результаты, заняв четыре из пяти топовых позиций. Интересно, что Украина заняла 65 место с оценкой 72.71 балла из ста возможных.