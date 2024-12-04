Сколько стоит доставить паспорт в другую страну: Укрпочта раскрыла цены

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Черновалова Кристина
Отныне получить украинский паспорт можно даже на другом конце света — и это реально. Укрпочта запустила сервис доставки документов в 134 страны мира, и цена за услугу всего 6 долларов плюс 10 гривен НДС.
Новая услуга от Укрпочты: доставка украинских паспортов за границу
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский, отметив, что новый сервис призван сделать жизнь украинцев за рубежом проще.
Система работает просто: обратитесь в консульство, подайте заявление на изготовление загранпаспорта и получите номер заказа. Затем выберите доставку Укрпочтой, зайдите в свой личный кабинет на сайте компании, заполните заявку и оплатите услугу через электронную марку с QR-кодом. Затем отправьте заявку с квитанцией обратно в консульство.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине изменились тарифы на пакет сервисных услуг паспортного и миграционного характера. В этой связи обновленные расценки будут применены для граждан Украины и иностранцев. Центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" продолжат консультировать как онлайн, так и по телефону.
Кроме того, "Комментарии" писали, что паспорт Сингапура вышел на первое место среди сильнейших паспортов мира, оставив позади прошлогоднего лидера – Испанию. Европейские страны также показали высокие результаты, заняв четыре из пяти топовых позиций. Интересно, что Украина заняла 65 место с оценкой 72.71 балла из ста возможных.
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