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Сколько стоило украинцам «расположение» Мацуки к Офису президента

Алексей Мацука, еще недавно руководивший государственным агентством «Укринформ», по информации УП, жаловался, что ему не хватает зарплаты. Именно поэтому ему якобы согласовали безумные премии, чтобы он мог работать на Офис президента

сегодня, 18:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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Алексей Мацука, который до должности в "Укринформе" работал на телеканале Freedom, якобы жаловался на то, что ему не хватает денег на новой работе. В частности, по данным его декларации за 2023 год, на Freedom он заработал почти два миллиона гривен.

Сколько стоило украинцам «расположение» Мацуки к Офису президента

Алексей Мацука

По информации УП, Мацука жаловался, что не может прожить на зарплату в Укринформе и просил ее поднять хотя бы до уровня Freedom.

"Офис тоже просил МКИП решить этот вопрос. Министерство дало ему надбавку, согласовало премии для него и его команды",
– рассказал УП не под запись один из чиновников, имеющий отношение к работе государственных медиа.

При этом, по данным министерства культуры и информационной политики, в течение января – апреля 2024 года Алексей Мацука и Егор Сигарев получали по 287% премии от должностного оклада. При этом замгендиректора Ирины Чередниченко, давно работавшей в агентстве, демонстративно установлен наименьший процент премии – 40.

Издание утверждает, что Мацука сразу начал думать о том, как изменить структуру агентства и сократить количество работников. Однако им не было учтено, что по закону в государственном учреждении нельзя кого-то уволить только из-за прихоти руководителя. То есть даже если должность сокращается, то человеку обязаны предложить другое рабочее место.

Именно поэтому, отмечает УП, на некоторых работников из "старой" команды оказывалось давление, им угрожали увольнением по статье, если они добровольно не уйдут. Все потому, что Мацука и кураторы от Офиса президента хотели расставить на должности своих людей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Офис президента должен был быть благодарным Мацуке ведь он работал в его интересах и даже вернул понятие темников.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2024/05/29/7458080/
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