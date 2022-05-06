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Сколько ракет выпустил враг по территории Украины с 24 февраля: последствия обстрелов

В последние сутки участились ракетные обстрелы Украины

сегодня, 08:45
Автор:

Козлова Альбіна
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По состоянию на 5 мая, за 71 сутки полномасштабной войны оккупанты выпустили 2014 ракет по украинским населенным пунктам. Кроме того, Генеральный штаб зафиксировал 2682 вылета российских истребителей в украинском небе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Сколько ракет выпустил враг по территории Украины с 24 февраля: последствия обстрелов

Фото Генеральный штаб ВСУ

Вечером 5 мая снова была угроза ракетного удара – воздушная тревога во всех областях. Сейчас известно о попадании ракеты в Днепропетровской области, днем была сбита ракета над Сумской. Враг продолжает обстреливать Краматорск, Николаев города и деревни на линиях столкновения. Возросло количество ракетных ударов и обстрелов за последние сутки.

Враг обстреливал военные объекты, аэродромы, затем нефтебазы и перерабатывающие заводы, теперь разрушает мосты, железнодорожную инфраструктуру. На территориях, где были бои, где продолжаются активные боевые действия, оккупанты били по гражданским объектам — школам, церквям, больницам, роддомам, амбулаториям, пожарным станциям, жилым домам.

В результате вражеских обстрелов возник временный дефицит горючего на АЗС во всех областях. Власть работает над решением этого вопроса.

По состоянию на 6 мая они обстреляли почти 400 учреждений здравоохранения. Ракетные удары – это не только экономические потери, но и человеческие жертвы. За время с 24 февраля в Украине стало почти невозможным оказание помощи в лечении онкологии, не хватает инсулина для больных диабетом, катастрофическая нехватка антибиотиков. Многие украинские дети с онкологией приняли на лечение европейские страны.

Во время войны сократилось производство лекарств и средств реабилитации пациентов. Иностранные страны предоставили 4,5 тысячи тонн гуманитарной помощи на склады Минздрава. Лекарства везут на оккупированные территории в областях, где ведутся боевые действия, лекарства выдаются медицинским учреждениям и семейным врачам, которые должны выдавать бесплатно их пациентам.

Как сообщал портал "Комментарии", мы поинтересовались у Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, есть ли сведения о росте количества заявок на оформление инвалидности после 24 февраля и сколько лиц с ограниченными возможностями проживает в регионах.


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Источник: https://t.me/OP_UA
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