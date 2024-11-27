Сколько продукции для McDonald's производится в Украине: ответ от гендиректора

Около 60% продуктов и товаров, используемых McDonald's в Украине, производятся местными предприятиями. При этом компания остается частью глобальной сети, что позволяет оперативно решать проблемы даже в сложные времена. Об этом рассказала генеральный директор McDonald's Ukraine Юлия Бадритдинова в интервью для Forbes Ukraine .

Как McDonald's в Украине сотрудничает с местными поставщиками

По словам Бадритдиновой, многие украинские поставщики McDonald's — это международные компании с локальными производствами. Такой формат позволяет при необходимости использовать зарубежные мощности. Например, Green Factory, поставщик салатов для бургеров, после повреждений из-за военных действий некоторое время доставлял салаты из Польши. Сегодня производство в Украине возобновлено, и продукция снова производится локально.

Чтобы стать поставщиком McDonald's, необходимо пройти длительный процесс подготовки, который занимает до трех лет. Это необходимо для соответствия высоким стандартам компании. McDonald's уже успешно сотрудничает с украинскими производителями, в частности, с МХП, который с 2021 года поставляет стрипсы, а с 2024-го — куриные котлеты для МакЧикен.

Несмотря на вызовы, компания активно поддерживает украинское производство. Локальная продукция – это важная составляющая работы McDonald's в Украине. Это снижает риски поставок и помогает экономике страны. Даже в сложных условиях военного времени большинство локальных поставщиков смогли сохранить стабильную работу.

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