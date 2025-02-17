Сколько процентов из тех, кто выехал из Украины, вернутся обратно после войны: прогноз социолога

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Кравцев Сергей
Учитывая нынешние обстоятельства в Украине рассчитывать, что большинство украинских беженцев вернется на Родину, невозможно. При этом большим счастьем для нашей страны будет, если хотя бы 50% из тех, кто выехал, вернутся обратно. Как передает портал "Комментарии", в интервью изданию IPG-Journal заявил директор Института социологии Евгений Головаха.
Украинцы. Фото: из открытых источников
Он отметил, намерение вернуться, о котором сейчас говорят некоторые беженцы, — это "абстрактное желание", ведь приезжать они собираются "только после завершения боевых действий, а также при условии, что будет возможность получить в Украине нормальную работу". Проблему усложняет и то, говорит Головаха, что многие из тех, кто был вынужден уехать, потеряли свои дома.
Специалист напомнил, что в Украине уже существует Министерство национального единства, "которое должно заниматься непосредственно этой проблемой", поэтому он выразил желание "увидеть программу его деятельности".
Читайте также на портале "Комментарии" — даже возвращение домой всех украинских беженцев уже не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения – это открыть границы для иммигрантов. Об этом в интервью "Левому берегу" рассказала директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.
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