Сколько процентов из тех, кто выехал из Украины, вернутся обратно после войны: прогноз социолога

Учитывая нынешние обстоятельства в Украине рассчитывать, что большинство украинских беженцев вернется на Родину, невозможно. При этом большим счастьем для нашей страны будет, если хотя бы 50% из тех, кто выехал, вернутся обратно. Как передает портал "Комментарии", в интервью изданию IPG-Journal заявил директор Института социологии Евгений Головаха.

Украинцы. Фото: из открытых источников

"Как говорила главный специалист Украины по демографии Элла Либанова, если 50 процентов из тех, кто выехал, вернутся, она будет счастлива. Я, в свою очередь, прогнозировал от 30 до 50 процентов. Но этот процент будет зависеть от государственной программы", — отметил социолог.

Он отметил, намерение вернуться, о котором сейчас говорят некоторые беженцы, — это "абстрактное желание", ведь приезжать они собираются "только после завершения боевых действий, а также при условии, что будет возможность получить в Украине нормальную работу". Проблему усложняет и то, говорит Головаха, что многие из тех, кто был вынужден уехать, потеряли свои дома.

Специалист напомнил, что в Украине уже существует Министерство национального единства, "которое должно заниматься непосредственно этой проблемой", поэтому он выразил желание "увидеть программу его деятельности".

"Давайте посмотрим, сколько за эти годы было создано антикоррупционных организаций. Но каковы результаты их деятельности? Если бы все они выполняли свои обязанности, в Украине уже бы исчезла вся коррупция, и мы бы еще могли помочь в этом европейцам", — добавил Головаха.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже возвращение домой всех украинских беженцев уже не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения – это открыть границы для иммигрантов. Об этом в интервью "Левому берегу" рассказала директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.



