logo

BTC/USD

97507.77

ETH/USD

2672.65

LTC/USD

128.08

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Демограф о единственном спасительном варианте для Украины: возвращение беженцев уже не поможет
commentss НОВОСТИ Все новости

Демограф о единственном спасительном варианте для Украины: возвращение беженцев уже не поможет

В Украине очень мало рождается в последние годы

сегодня, 14:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Даже возвращение домой всех украинских беженцев уже не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения – это открыть границы для иммигрантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Левому берегу" рассказала директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.

Демограф о единственном спасительном варианте для Украины: возвращение беженцев уже не поможет

Украинцы. Фото: из открытых источников

Демограф подчеркнула, что так называемая половозрастная пирамида населения в Украине превратилась в ромб.

"Потому что очень мало рождается в последние годы. Потенциал демографического роста полностью исчерпан, и если мы хотим увеличивать численность населения, возможность только одна — привлечение мигрантов из других стран", — отмечает Либанова.

При этом демограф сомневается, что украинское общество готово принять большое количество иммигрантов с другой культурой и вероисповеданием. Она подчеркнула, что, за исключением Закарпатья и некоторых частей Одесской области, украинцы всегда жили в "монославянской" среде.

"Мы абсолютно не ксенофобная нация. Но мы и не настолько толерантны, как европейцы. Потому что этому надо учить. Я не могу сказать, что это плохо. Когда я смотрю на то, что происходит в Европе, иногда думаю, что лучше так, как у нас. Но есть, что есть. И я абсолютно убеждена в том, что мы не готовы сейчас жить рядом с большим количеством совершенно не похожих на нас мигрантов. Это проблема. Действительно проблема", — отмечает Элла Либанова.

Читайте также на портале "Комментарии" — попытки российского диктатора Владимира Путина решить демографическую проблему вряд ли увенчаются успехом. Штрафы для сторонников "чайлдфри" не помогут. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Министерства обороны Великобритании.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости