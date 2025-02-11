Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Даже возвращение домой всех украинских беженцев уже не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения – это открыть границы для иммигрантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Левому берегу" рассказала директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.
Украинцы. Фото: из открытых источников
Демограф подчеркнула, что так называемая половозрастная пирамида населения в Украине превратилась в ромб.
При этом демограф сомневается, что украинское общество готово принять большое количество иммигрантов с другой культурой и вероисповеданием. Она подчеркнула, что, за исключением Закарпатья и некоторых частей Одесской области, украинцы всегда жили в "монославянской" среде.
Читайте также на портале "Комментарии" — попытки российского диктатора Владимира Путина решить демографическую проблему вряд ли увенчаются успехом. Штрафы для сторонников "чайлдфри" не помогут. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Министерства обороны Великобритании.
Новости