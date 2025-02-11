Демограф о единственном спасительном варианте для Украины: возвращение беженцев уже не поможет

Даже возвращение домой всех украинских беженцев уже не изменит тренд на депопуляцию Украины, единственный вариант увеличить численность населения – это открыть границы для иммигрантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Левому берегу" рассказала директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.

Украинцы. Фото: из открытых источников

Демограф подчеркнула, что так называемая половозрастная пирамида населения в Украине превратилась в ромб.

"Потому что очень мало рождается в последние годы. Потенциал демографического роста полностью исчерпан, и если мы хотим увеличивать численность населения, возможность только одна — привлечение мигрантов из других стран", — отмечает Либанова.

При этом демограф сомневается, что украинское общество готово принять большое количество иммигрантов с другой культурой и вероисповеданием. Она подчеркнула, что, за исключением Закарпатья и некоторых частей Одесской области, украинцы всегда жили в "монославянской" среде.

"Мы абсолютно не ксенофобная нация. Но мы и не настолько толерантны, как европейцы. Потому что этому надо учить. Я не могу сказать, что это плохо. Когда я смотрю на то, что происходит в Европе, иногда думаю, что лучше так, как у нас. Но есть, что есть. И я абсолютно убеждена в том, что мы не готовы сейчас жить рядом с большим количеством совершенно не похожих на нас мигрантов. Это проблема. Действительно проблема", — отмечает Элла Либанова.

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