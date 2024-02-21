Сколько получают специалисты по PR в Укрнафте и почему это под грифом «секретно»

После обнародования в сети информации о заработных платах консультантов и специалистов пресс-службы ПАО "Укрнафта" портал "Комментарии" обратился с официальным запросом в компанию, однако получил письмо-ответ фактически с отказом раскрыть данные о заработках своих специалистов.

Укрнафта. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы опровергнуть или подтвердить ранее появившуюся в сети информацию "Комментарии" поинтересовались, какие зарплаты получают: Ильин Артем Владимирович, Кушнир Оксана Игоревна. Мельникова Наталья Васильевна, Болотнева Оксана Игоревна, Кущ Алексей Валерьевич, Таран Екатерина Михайловна, Быстрицкая Ольга Валерьевна, Макеева Екатерина Сергеевна, Аристова Мария Дмитриевна, Савченко Юлия Анатольевна.

"Обращаем Ваше внимание, что ПАО "Укрнафта" с хозяйственным обществом, в уставном капитале которого отсутствует государственная доля, превышающая 50% акций, Общество не использует средства государственного или местного бюджета на выплату заработных плат своим должностным лицам, а, следовательно, не является субъектом информационных отношений, который обязан раскрывать конфиденциальную информацию и персональные данные по заработным платам (доплатам, премиям, надбавкам) работников Общества, в порядке определенном Законом Украины ‹О доступе к публичной информации", — говорится в ответе Укрнафты.

Таким образом, добавили в ПАО "Укрнафта", у Общества есть все законные основания не раскрывать информацию о заработных платах работников, учитывая ее конфиденциальный характер, который должным образом охраняется Обществом, а порядок доступа к ней определяется отдельным внутренним положением ПАО "Укрнафта" и требует согласия работника на его раскрытие и распространение Обществом в порядке, определенном Законом Украины "О защите персональных данных".

В то же время публикуем ссылку на пост политического комментатора и блоггера Михаила Шнайдера в Facebook, где он представил свою информацию, сколько и за что получают люди, официально работающие в Укрнефти в сфере PR.

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