logo

BTC/USD

84599.45

ETH/USD

1830.47

LTC/USD

84.88

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

45.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сколько парней, которые выехали по программе обменов студентов, не вернулись в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько парней, которые выехали по программе обменов студентов, не вернулись в Украину

В МОН говорят, что цифра пока что не критическая, но тревожная

сегодня, 11:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украину вовремя не вернулись до 17% ребят, которые выехали по программе обменов студентов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", цитируя слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

Сколько парней, которые выехали по программе обменов студентов, не вернулись в Украину

Студенты. Фото: из открытых источников

"Есть существенная часть ребят, а это 15-17% тех, которые поехали на академическую мобильность и не вернулись вовремя. Пока это не критическая цифра, чтобы отменять возможности для выезда", – отметил замминистра.

Он уточнил, что эта цифра еще не критическая, но тревожная. По некоторым университетам она довольно высокая. Есть ряд вузов, студенты которых фактически не возвращаются в Украину, когда выезжают из страны.

"Мы будем обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса (программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов Евросоюза – ред.), чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность", – заявил Михаил Винницкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — с началом полномасштабного вторжения в Украину для мужчин призывного возраста были введены ограничения на выезд за границу. Лица, которым еще не исполнилось 18 лет, могут пересекать границу беспрепятственно. Однако даже 16-летние юноши могут сталкиваться с трудом.

Следовательно, согласно законодательству Украины, подростки, достигшие 16 лет, имеют право выезжать за границу без сопровождения родителей. Это правило остается в силе и в условиях военного положения, однако существуют определенные нюансы.

По данным Государственной пограничной службы, молодые люди в возрасте 16–17 лет могут пересекать государственную границу без ограничений. Также дети младше 16 лет имеют право оставлять Украину без каких-либо запретов, а пограничники не могут отказать им в выезде.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3978329-v-ukrainu-vcasno-ne-povernulisa-do-17-hlopciv-aki-viihali-za-programou-obminu-studentiv.html?fbclid=IwY2xjawJcdexleHRuA2FlbQIxMAABHXIpCPMrL132Ue8MCtMGuVw7DnC1IIVKxeKMpb8tAngzDeZ4UIFBZUW4Tw_aem_WnxjxYySjME5nJ
Теги:

Новости

Все новости