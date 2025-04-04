Сколько парней, которые выехали по программе обменов студентов, не вернулись в Украину

В Украину вовремя не вернулись до 17% ребят, которые выехали по программе обменов студентов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", цитируя слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого.

Студенты. Фото: из открытых источников

"Есть существенная часть ребят, а это 15-17% тех, которые поехали на академическую мобильность и не вернулись вовремя. Пока это не критическая цифра, чтобы отменять возможности для выезда", – отметил замминистра.

Он уточнил, что эта цифра еще не критическая, но тревожная. По некоторым университетам она довольно высокая. Есть ряд вузов, студенты которых фактически не возвращаются в Украину, когда выезжают из страны.

"Мы будем обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса (программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов Евросоюза – ред.), чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность", – заявил Михаил Винницкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — с началом полномасштабного вторжения в Украину для мужчин призывного возраста были введены ограничения на выезд за границу. Лица, которым еще не исполнилось 18 лет, могут пересекать границу беспрепятственно. Однако даже 16-летние юноши могут сталкиваться с трудом.

Следовательно, согласно законодательству Украины, подростки, достигшие 16 лет, имеют право выезжать за границу без сопровождения родителей. Это правило остается в силе и в условиях военного положения, однако существуют определенные нюансы.

По данным Государственной пограничной службы, молодые люди в возрасте 16–17 лет могут пересекать государственную границу без ограничений. Также дети младше 16 лет имеют право оставлять Украину без каких-либо запретов, а пограничники не могут отказать им в выезде.



