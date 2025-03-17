16-летним юношам могут отказать в выезде за границу: названа причина

С началом полномасштабного вторжения в Украину для мужчин призывного возраста были введены ограничения на выезд за границу. Лица, которым еще не исполнилось 18 лет, могут пересекать границу беспрепятственно. Однако даже 16-летние юноши могут сталкиваться с трудом.

Выезд за границу

Следовательно, согласно законодательству Украины, подростки, достигшие 16 лет, имеют право выезжать за границу без сопровождения родителей. Это правило остается в силе и в условиях военного положения, однако существуют определенные нюансы.

По данным Государственной пограничной службы, молодые люди в возрасте 16–17 лет могут пересекать государственную границу без ограничений. Также дети младше 16 лет имеют право оставлять Украину без каких-либо запретов, а пограничники не могут отказать им в выезде.

Однако для 16-летних юношей, не состоящих на военном учете, возможны ограничения. Военный учет для мужчин начинается с этого возраста, и отсутствие соответствующей записи может стать основанием для отказа в пересечении границы.

Стоит заметить, что одного приписного свидетельства недостаточно — оно должно содержать актуальные отметки из территориального центра комплектования, чтобы считаться действительным документом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4197-IХ "О внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, ов с помощью электронного кабинета или личного прибытия в ТЦК и СП.



