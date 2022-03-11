Сколько оперативно-тактических ракет выпустили российские войска, - Генштаб

С 24 февраля по 11 марта российские войска выпустили 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр", точка У, ракет класса Х по мирным городам и селам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба.

Разрушенные города в результате обстрелов оккупантов, фото Фейсбук

"Это кровавое преступление путинского режима вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", — говорится в сообщении.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки работники совершили 577 выездов, в том числе 300 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры. Пиротехники ГСЧС привлекались 139 раз, обезврежено 210 взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области, Луцке, Ивано-Франковске были обстрелы ночью. В Днепре нанесено три авиаудара по городу. Взрывы произошли возле детского сада и многоквартирного жилого дома, произошло попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением, пожар был ликвидирован. Один человек погиб.

11 марта авиаудар разрушил многоквартирные жилые дома, также повреждена инфраструктура пгт Барышевка в Киевской области. Травмировались шесть человек.

В Харьковской области вражеский снаряд попал в один из корпусов Коммунального учреждения "Оскольский психоневрологический интернат" в селе Оскол Изюмского района. Жертв нет. 30 человек персонала заведения и 330 пациентов находились в укрытии. Пожар был потушен, в селе также разрушены пять частных домов.



Как сообщал портал "Комментарии", правоохранители Херсонской областной прокуратуры открыли три уголовных производства за последние сутки по факту нарушения законов и обычаев войны, что предусмотрено статьей 438 Уголовного кодекса Украины. 10 марта 2022 года российские оккупанты совершили несколько преступлений.

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