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Сколько объектов культурного наследия пострадали в Украине из-за российской агрессии

Министерство культуры сообщает об увеличении количества поврежденных памятников в результате российской агрессии

сегодня, 17:46
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины продолжает учет повреждений памятников культурного наследия, нанесенных в результате вооруженной агрессии России. По последним данным, по состоянию на конец октября 2024 года число пострадавших объектов выросло до 1179 года.

Сколько объектов культурного наследия пострадали в Украине из-за российской агрессии

Из всех пострадавших объектов 120 имеют национальное значение, 990 — местное и 69 объектов были обнаружены недавно. Повторные атаки поразили достопримечательности в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях, в то время как новые повреждения произошли в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Где больше всего пострадали достопримечательности

На сегодняшний день памятники культуры получили повреждения в 18 областях Украины и Киеве. Наибольшее количество разрушенных объектов зафиксировано в Харьковской области — 316, за ней следуют Донецкая (163) и Херсонская (157) области. В Одесской области повреждено 116 памятников, а в Киевской области и столице — 81. Другие области, такие как Черниговская, Львовская, Запорожская, Николаевская и Днепропетровская, также понесли потери.

К концу октября 2024 года большая часть Луганской области, а также значительные территории Запорожской, Донецкой и Херсонской областей остаются под оккупацией. Это усложняет возможность точного подсчета поврежденных памятников культурного наследия, пострадавших во время боевых действий.

Напомним, для того чтобы объекты, имеющие культурное значение, не пострадали в результате обстрелов, их необходимо было переместить. В городском парке Покровска демонтировали памятник Николаю Леонтовичу. Остальные покровские скульптуры также планируется релокировать в более безопасное место.



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Источник: https://mcsc.gov.ua/news/1179-obyektiv-kulturnoyi-spadshhyny-postrazhdaly-v-ukrayini-cherez-rosijsku-agresiyu/
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