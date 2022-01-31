Сколько нужно зарабатывать, чтобы быть счастливым: исследование

По расчетам доктора философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворта, средняя сумма дохода в год для того, чтобы чувствовать себя счастливым, составляет вовсе не 75 тысяч долларов, как считалось ранее. Ученый предложил американцам проходить опрос через мобильное приложение. Социологические данные он использовал для расчетов. Об этом сообщает BBC.



В США провели исследование уровня счастья, фото из открытых источников

Участники опроса должны были заполнять анкету каждый день. У них спрашивали, как они себя чувствуют эмоционально и просили указывать уровень дохода.

Всего было собрано данные от 33 тысяч граждан, имеющих постоянную работу. Участники эксперимента пользовались мобильным приложением Track Your Happiness. Программа подсчитала средние характеристики уровня эмоционального благосостояния опрашиваемых.

Согласно результатам исследования, те, кто имеет высокий доход, больше удовлетворены жизнью и получали больше хороших эмоций ежедневно. Кроме того, доктор Киллингсворт выяснил, что те, кто получает более 75 тысяч долларов в год, тоже имеют хорошее эмоциональное состояние. Уровень удовольствия продолжал расти вместе с ростом доходов.

Исследователь считает, что такие результаты могут свидетельствовать о том, что достаточно обеспеченные люди имеют больше уверенности в будущем, чувствуют контроль над своей жизнью и это доставляет им удовольствие. Однако есть и менее обеспеченные люди, убежденные, что счастье не в достатке, а потому тоже радуются жизни. Доктор отмечает, что исследования все же не исключают, что такая связь между доходами и счастьем зависит от отношения респондентов к деньгам.



Поэтому сумма в 75 тысяч долларов достаточно условна и в итоге Киллингсворт подчеркнул, что пока не выяснена верхняя граница, когда деньги перестанут ассоциироваться со счастьем.



Иное исследование показало, что для счастливой жизни украинцам нужно 11 301 долларов в год.

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