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Сколько молодых украинцев хотели бы уехать за границу: социологи озвучили результаты опроса

Чаще уехать хочет молодежь в возрасте 22-25 лет

5 декабря 2024, 11:04
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Кравцев Сергей

Треть (32%) украинцев в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать на постоянной место проживания за границу, если бы имели такую возможность. При этом 45% — не хотели бы. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Сколько молодых украинцев хотели бы уехать за границу: социологи озвучили результаты опроса

Выезд за границу. Фото из открытых источников

Социологи выяснили, что чаще уехать хотят люди из восточных регионов, малых городов, ВПЛ, мужчины, молодежь в возрасте 22-25 лет, студенты.

Безопасность, возможность больше зарабатывать, а также возможности для ребенка – основные мотивы выезда. Также относительно важны лучшие условия проживания, возможности путешествовать.

Проблема миграции из сельской местности связана с экономическими факторами: жители сел, желающих уехать за границу, чаще объясняют это возможностью больше зарабатывать и лучшими перспективами трудоустройства за границей.

По сравнению с другими возрастными группами для молодых людей в возрасте 16-21 мотивов переезда чаще служат поиск лучших условий проживания, самореализации, перспектив работы и качественного образования.

В половом разрезе женщины чаще аргументируют свое желание уехать за границу факторами безопасности и возможностями для детей, а мужчины – возможностями путешествовать и перспективами самореализации.

Отмечается, что опрос проведен: 4-6 сентября среди 2000 респондентов в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.

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