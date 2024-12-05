Сколько молодых украинцев хотели бы уехать за границу: социологи озвучили результаты опроса

Треть (32%) украинцев в возрасте от 16 до 35 лет хотели бы уехать на постоянной место проживания за границу, если бы имели такую возможность. При этом 45% — не хотели бы. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Выезд за границу. Фото из открытых источников

Социологи выяснили, что чаще уехать хотят люди из восточных регионов, малых городов, ВПЛ, мужчины, молодежь в возрасте 22-25 лет, студенты.

Безопасность, возможность больше зарабатывать, а также возможности для ребенка – основные мотивы выезда. Также относительно важны лучшие условия проживания, возможности путешествовать.

Проблема миграции из сельской местности связана с экономическими факторами: жители сел, желающих уехать за границу, чаще объясняют это возможностью больше зарабатывать и лучшими перспективами трудоустройства за границей.

По сравнению с другими возрастными группами для молодых людей в возрасте 16-21 мотивов переезда чаще служат поиск лучших условий проживания, самореализации, перспектив работы и качественного образования.

В половом разрезе женщины чаще аргументируют свое желание уехать за границу факторами безопасности и возможностями для детей, а мужчины – возможностями путешествовать и перспективами самореализации.

Отмечается, что опрос проведен: 4-6 сентября среди 2000 респондентов в возрасте от 16 до 35 лет, проживающих во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.

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