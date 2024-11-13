Стоит ли ждать возвращения украинских беженцев после войны: социолог озвучил прогноз

Есть вероятность, что украинские беженцы вернутся в Украину, если в нашей стране стане по-настоящему безопасно и будут перспективы для нормальной жизни. В противном случае люди останутся за границей, возможно переезжая в какую-то другую страну в поисках лучших условий. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Суспільне" высказал ректор университета "Киевская школа экономики", социолог Тимофей Брик.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Социолог отметил, опросы фиксируют готовность возвращаться в Украину только у 30-40% беженцев, хотя в начале полномасштабной войны таких было 70-80%.

"На это влияет несколько факторов — безопасность, возможность найти работу, а также ощущение национальной идентичности, которое усиливает первые два. Если этого нет, это может оттолкнуть от возвращения", — заявил Брик.

Аналитик также акцентировал внимание на том, что не стоит забывать, что, рассматривая возможность возвращения в Украину, беженцы часто учитывают не только собственные желания, но также пытаются позаботиться о близких. Например, о перспективе будущего собственных детей.

Вместе с тем Тимофей Брик сомневается, что уменьшение уровня гостеприимства в стране пребывания будет существенным фактором для возвращения беженцев именно в Украину.

"Если у человека исчезает экономический стимул, ему надо что-то делать. Но не факт, что он вернется именно в Украину. Этот человек может подумать: не получилось в Германии, попробую Италию, Канаду, США. Те, кто захотят возвращаться в Украину, сделают это, если у них будет ощущение безопасности и возможность получить работу", — заявил социолог.

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