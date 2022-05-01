Сколько мариупольцев вывезено из "Азовстали": президент о спасении украинцев

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Козлова Альбіна
На 67 сутки с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины наконец-то из заблокированного оккупантами Мариуполя и завода "Азовсталь", который находился более двух месяцев под постоянными обстрелами оккупантов, удалось вывезти украинцев на безопасную территорию.
Фото иллюстративное / ГСЧС
На завод враг сбрасывал многотонные бомбы, разрушил полевой госпиталь, где в катакомбах при тусклом свете украинские медики на грани человеческих возможностей оперировали раненых детей, женщин, воинов.
После недель переговоров с международными организациями украинская сторона смогла начать эвакуацию людей из "Азовстали". Впервые на двое суток враг прекратил огонь, так что с завода смогли выехать более ста человек, это женщины и дети. 2 мая они приедут в Запорожье. Спасение людей производится совместно с представителями ООН и Красного Креста.
Договоренности о зеленом коридоре, по словам президента, должны сработать и дальше, что позволит вывезти украинцев с территории завода на подконтрольную территорию.
Как сообщал портал "Комментарии", на что Украина может рассчитывать в вопросе самозащиты от врага и ленд-лиза. Гарантия безопасности для Украины это может быть симбиоз нескольких вещей. Это могут быть двух-, трехсторонние соглашения с другими странами о реагировании в течение 24 часов в случае угрозы для Украины со стороны врага.
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