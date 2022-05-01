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Сколько мариупольцев вывезено из "Азовстали": президент о спасении украинцев

Началась эвакуация из Мариуполя, – сообщил президент

1 мая 2022, 21:05
Автор:

Козлова Альбіна
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На 67 сутки с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины наконец-то из заблокированного оккупантами Мариуполя и завода "Азовсталь", который находился более двух месяцев под постоянными обстрелами оккупантов, удалось вывезти украинцев на безопасную территорию.

Сколько мариупольцев вывезено из "Азовстали": президент о спасении украинцев

Фото иллюстративное / ГСЧС

На завод враг сбрасывал многотонные бомбы, разрушил полевой госпиталь, где в катакомбах при тусклом свете украинские медики на грани человеческих возможностей оперировали раненых детей, женщин, воинов.

После недель переговоров с международными организациями украинская сторона смогла начать эвакуацию людей из "Азовстали". Впервые на двое суток враг прекратил огонь, так что с завода смогли выехать более ста человек, это женщины и дети. 2 мая они приедут в Запорожье. Спасение людей производится совместно с представителями ООН и Красного Креста.

Договоренности о зеленом коридоре, по словам президента, должны сработать и дальше, что позволит вывезти украинцев с территории завода на подконтрольную территорию.

"Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", на что Украина может рассчитывать в вопросе самозащиты от врага и ленд-лиза. Гарантия безопасности для Украины это может быть симбиоз нескольких вещей. Это могут быть двух-, трехсторонние соглашения с другими странами о реагировании в течение 24 часов в случае угрозы для Украины со стороны врага.


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Источник: https://t.me/OP_UA
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