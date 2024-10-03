Сколько копеек и старых гривен осталось в ваших карманах

Национальный банк Украины продолжает процесс извлечения из обращения монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также банкнот старых образцов, выпущенных до 2003 года. Несмотря на то, что эти деньги уже не являются платежным средством, у населения все еще остаются значительные объемы этих средств. По состоянию на 1 сентября 2024 года из оборота изъяты уже миллионы монет, но на руках у граждан еще остаются миллиарды таких денег.

Изъятые из обращения гривны: что делать со старыми монетами и банкнотами

По состоянию на сентябрь 2024 года НБУ изъял из оборота значительные объемы монет. По официальным данным, украинская финансовая система лишилась таких количеств мелких денег:

1 копейка – 8,8 млн штук;

2 копейки – 5,0 млн штук;

5 копеек – 46,5 млн штук;

25 копеек – 175,7 млн штук.

Что касается банкнот, изъятию подлежат все образцы гривен, выпущенных до 2003 года. Их количество в начале изъятия составило более 1% от общего объема банкнот.

Редакция "Комментарии" обратилась в Национальный банк Украины с вопросом о том, сколько старых банкнот все еще находится на руках у граждан. По официальным данным, по состоянию на 1 сентября 2024 года в обращении все еще остаются:

свыше 2,4 млрд монет номиналом 1 копейка;

почти 1,4 млрд монет номиналом 2 копейки;

свыше 1,8 млрд монет номиналом в 5 копеек;

почти 1,6 млрд. монет номиналом 25 копеек.

Относительно банкнот, выпущенных до 2003 года, процесс их извлечения продолжается медленно. По состоянию на октябрь 2020 г. их доля в общем объеме денег составляла лишь 0,4%. После начала активного изъятия их количество сократилось незначительно, и многие граждане могут продолжать их хранить как коллекционные предметы.

Согласно последним данным, обмен таких денег будет продолжаться до конца военного положения в Украине, а также еще три месяца после его завершения. Это решение особенно важно для тех граждан, которые в результате вынуждены были выехать за пределы страны или находятся на временно оккупированных территориях и не имели возможности обменять деньги раньше.

Вдобавок к этому, с 1 августа 2024 года НБУ начал постепенно изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов. Эти купюры постепенно заменяются новыми, современными образцами 2014 года выпуска. Однако важно отметить, что банкноты старого образца продолжают оставаться действительным платежным средством, и граждане могут свободно ими пользоваться.

Если в вашем кошельке до сих пор остаются старые копейки или банкноты, не стоит паниковать. Все эти денежные знаки можно обменять в отделениях Национального банка или некоторых коммерческих банках. Чтобы сделать это, необходимо обратиться в ближайшее отделение и провести обмен без каких-либо ограничений.