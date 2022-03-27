Сколько компаний уже ушло с рынка агрессора: что известно

Бизнес со страной-агрессором прекращают все больше компаний. Как сообщил министр Михаил Федоров, популярная соцсеть TikTok уже запретила пользователям из России публиковать видео, даже с использованием VPN.

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Международная ассоциация мобильных операторов GSMA сообщила, что исключает российский "МегаФон" из перечня операторов, которые могут использовать роуминг. Хотя в "МегаФоне" заявили, что исключение из перечня партнеров Roaming Partner Listing ничего не означает.

Компания, предоставляющая услуги по аутсорсингу программного обеспечения DataArt, прекращает свою деятельность в стране-агрессоре. Как известно, они специализировались и в сфере разработки интернет-приложений.

Международный фотобанк Depositphotos, где можно было продавать фотографии и другие изображения, заявил о выходе с рынка России и Беларуси. Прекратил работу в России и Белоруссии и онлайн-редактор VistaCreate. Компании не будут предоставлять свои услуги клиентам из этих стран.

Ведущая платежная система JCB Японии останавливает работу в России. Французская страховая компания Axa не будет инвестировать в российские активы и не будет предоставлять услуги страховым компаниям агрессора. Великобритания ввела санкции против производителя дронов в России. В США наложили санкции на международную компанию "Лаборатория Касперского", специализировавшуюся на производстве антивирусов и защите от киберугроз.

Остановили свою деятельность в России и группа ING Bank, производители двигателей MAN Energy Solutions и Wartsila, финский железнодорожный перевозчик грузов VR Transpoint.



Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, 450 компаний полностью или частично отказались от ведения бизнеса в России в период с 24 февраля по 24 марта. Такие данные предоставила Йельская школа менеджмента. По данным их исследования, от присутствия в России полностью отказалось 169 международных компаний, 36 продолжают обслуживать клиентов в России, 191 компания пока заявили об остановке деятельности, однако не исключат возобновление бизнеса, 30 — не покинули рынок, но сокращают сделки, 56 остались, однако перестали инвестировать.

" В целом же крупнейшие иностранные компании в России преимущественно происходят из семи стран – США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Кореи и Китая. Германия и Британия – лидеры по выходу их крупных компаний из России. " Антигерои" – Франция и Китай: их крупные компании чаще всего остаются работать на российском рынке даже без ограничений ", – отметил нардеп.

Как сообщал портал, в Украине будут наказывать собственников жилья за повышение цен во время войны.

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