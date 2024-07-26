Сколько европейские партнеры предоставили «Укрэнерго» финансовую помощь

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские партнеры предоставили НЭК "Укрэнерго" финансовую помощь на сумму более 1,5 млрд долларов. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в Медиацентре Украина.

Европейские партнеры предоставили «Укрэнерго» более 1,5 млрд долларов помощи

"Мы благодарны нашим европейским партнерам, а также партнерам из немецкого банка развития KfW за оказанную беспрецедентную поддержку. Эти средства не только помогли нам восстановить важные компоненты нашей энергетической инфраструктуры, но и способствовали более эффективной подготовке к зимнему периоду", – отметил Кудрицкий.

Кудрицкий отметил, что инвестиции были крайне необходимы для обеспечения стабильности и надежности энергетической системы страны, а также для обеспечения непрерывной поставки электроэнергии населению и важным объектам инфраструктуры.

В дополнение к восстановлению физической инфраструктуры часть средств была использована для погашения существующих долгов перед электростанциями, что в свою очередь способствовало повышению общей финансовой стабильности в энергетическом секторе Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что авария на Южноукраинской АЭС , отрицаемой Энергоатом, повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Он отметил, что министр энергетики Герман Галущенко врал об отсутствии пожара на трансформаторах АЭС. Как доказательство, Железняк ответил Укрэнерго на свой запрос, где указано, что до инцидента работал один блок, а после пожара все блоки были выключены.