logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сколько европейские партнеры предоставили «Укрэнерго» финансовую помощь
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько европейские партнеры предоставили «Укрэнерго» финансовую помощь

За счет этих денег Укрэнерго смогли восстановить свои магистральные сети, подстанции и линии электропередач

сегодня, 17:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские партнеры предоставили НЭК "Укрэнерго" финансовую помощь на сумму более 1,5 млрд долларов. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в Медиацентре Украина.

Сколько европейские партнеры предоставили «Укрэнерго» финансовую помощь

Европейские партнеры предоставили «Укрэнерго» более 1,5 млрд долларов помощи

"Мы благодарны нашим европейским партнерам, а также партнерам из немецкого банка развития KfW за оказанную беспрецедентную поддержку. Эти средства не только помогли нам восстановить важные компоненты нашей энергетической инфраструктуры, но и способствовали более эффективной подготовке к зимнему периоду", – отметил Кудрицкий.

Кудрицкий отметил, что инвестиции были крайне необходимы для обеспечения стабильности и надежности энергетической системы страны, а также для обеспечения непрерывной поставки электроэнергии населению и важным объектам инфраструктуры.

В дополнение к восстановлению физической инфраструктуры часть средств была использована для погашения существующих долгов перед электростанциями, что в свою очередь способствовало повышению общей финансовой стабильности в энергетическом секторе Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что авария на Южноукраинской АЭС , отрицаемой Энергоатом, повлекла за собой масштабные отключения электроэнергии в нескольких областях, в том числе и в Киеве. Он отметил, что министр энергетики Герман Галущенко врал об отсутствии пожара на трансформаторах АЭС. Как доказательство, Железняк ответил Укрэнерго на свой запрос, где указано, что до инцидента работал один блок, а после пожара все блоки были выключены.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/z-momentu-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-yevropejski-partneri-nadali-ukrenergo-ponad-1-5-mlrd-dolariv-dopomogi-volodimir-kudritskij/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости