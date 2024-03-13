Сколько денег тратят украинцы на еду и коммуналку

В условиях, когда мировая экономика испытывает непростые времена, Украина выделяется особым подходом к формированию семейного бюджета. Исследование компании "Делойт", показывает, что украинцы значительно чаще других народов вынуждены отдавать львиную долю своих доходов на покупку продуктов питания и оплату обязательных коммунальных услуг.

Украинцы лидируют по расходам на еду и коммуналку

Согласно данному исследованию, на эти категории расходов приходится целых 66% дохода среднестатистической украинской семьи, что более чем вдвое превышает мировой средний показатель. Такое положение дел ставит Украину в уникальное положение среди рассмотренных стран – ни в одной из них доля расходов на продукты и коммунальные услуги не превышает 50%.

Этот факт становится еще более выразительным, когда речь заходит о расходах, не связанных напрямую с базовым существованием. Украинцы значительно сократили свои траты на досуг, отдых, туризм, электронику, бытовую технику и товары для дома. В частности, если сравнить распределение бюджета на досуг и рестораны, то украинцы тратят на это всего 2% своего бюджета, в то время как в странах, таких как Германия, США и ЮАР, этот показатель колеблется от 15% до 19%.

Аналогичная картина наблюдается и в категории электроники и товаров для дома – здесь украинцы также тратят всего 2% своего бюджета, в то время как в других странах расходы в этой категории могут достигать 10-14%.

Интересно, что в таких категориях, как одежда, обувь, здравоохранение, транспорт и цифровые услуги, разница между расходами украинцев и жителей других стран оказалась не столь значительной. Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на общую тенденцию к экономии, украинцы все же стараются сохранять определенный уровень жизни, не отказывая себе в важнейших аспектах современной жизни.

В условиях постоянных вызовов и неопределенности, связанных с полномасштабным вторжением и его последствиями для экономики, наши сограждане вынуждены прилагать героические усилия для поддержания базового уровня жизни, отдавая предпочтение самым необходимым расходам и сокращая все остальные траты до минимума.