Сколько денег потеряли самые богатые люди мира всего за 1 день пошлин Трампа

За одни сутки самые богатые люди планеты стали беднее на почти 208 млрд долларов в результате введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Пошлины главы Белого дома затронули почти все страны мира. Информацию о крупных убытках приводит агентство Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению. <> Это падение совокупного состояния стало четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и самым значительным со времен пандемии Covid-19", — говорится в публикации.

Например, бизнесмен Марк Цукерберг лишился 17,9 млрд долларов или 9% состояния из-за обвала акций. Готовящийся к свадьбе в Венеции Джефф Безос потерял 15,9 млрд долларов, а Илон Маск – 11 млрд долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — введенные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на импорт пива могут привести к потере 100 тысяч рабочих мест и закрытию пивоваренных заводов в Европе. Такое предупреждение сделали пивовары, сообщает Financial Times.

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