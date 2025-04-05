Мир продолжает трясти от пошлин Трампа: кто первым может потерять работу

Введенные президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на импорт пива могут привести к потере 100 тысяч рабочих мест и закрытию пивоваренных заводов в Европе. Такое предупреждение сделали пивовары, сообщает Financial Times.

Трамп наложил 25% пошлины на пиво. Фото из открытых источников

Они обратились с призывом к Европейской комиссии защитить отрасль от таких непомерных сборов.

По информации издания, объявленные Дональдом Трампом пошлины застали врасплох пивоваров. Предполагается, что новые меры американской администрации нанесут весомый финансовый удар по таким известным импортерам европейского и мексиканского пива, как Heineken и Corona.

"Мы призываем Еврокомиссию использовать все дипломатические каналы и найти способ деэскалации путем переговоров или ответных мер", — отметила генеральный секретарь Brewers of Europe Джулия Леферман.

Уточняется, что производители пока не готовы сказать, касаются ли новые тарифы Трампа всего пива или только баночного. Чтобы прояснить ситуацию, был составлен запрос, который уже получили уполномоченные лица США.

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