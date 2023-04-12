Сколько денег нужно американцам для комфорта, - исследование

Согласно опросу CNBC Your Money Financial Confidence Survey, проведенному в партнерстве с Momentive, чтобы американцы чувствовали себя "финансово комфортно", каждый пятый говорит, что ему нужен 1 миллион долларов, пишут "Комментарии".



Каждый пятый житель США для комфорта хочет иметь миллион

Описание "финансово комфортное" субъективно и будет означать разные вещи для разных людей. Некоторые могут думать о текущих счетах или долгах, которые они хотят погасить, тогда как другие могут быть сосредоточены на долгосрочных расходах или целях ухода на пенсию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Согласно результатам нового опроса CNBC, 70% американцев испытывают финансовый стресс. Около 75% респондентов говорят, что им нужно $ 100 000 долларов или больше, чтобы чувствовать себя финансово комфортно, а 20% выбирают 1 миллион долларов. Это большинство является стабильным для всех уровней дохода, хотя респонденты с шестизначным доходом чаще говорят, что им нужно 100 000 долларов или больше.

А для комфорта американцам, согласно исследованию, нужно:

$ 10 000 – 8%

$ 25 000 – 14%

$100 000: 36%

$500 000: 18%

$ 1 миллион – 20%

Нет ответа: 4%

Большинство респондентов говорят, что им нужно 100 000 долларов США или больше, чтобы чувствовать себя финансово комфортно, это имеет смысл, учитывая, что средний баланс личного долга, включая ипотеку и студенческие кредиты, в 2022 году составил 101 915 долларов США по последним кредитным данным бюро Experian.

При этом 58% американцев живут от зарплаты до зарплаты. Все чаще появляются признаки того, что американцам трудно успевать за дополнительными расходами.

Финансовая уязвимость также ощущается на разных уровнях дохода: большинство американцев, зарабатывающих менее $100 000 долларов США, говорят, что живут от зарплаты до зарплаты, тогда как 32% американцев, зарабатывающих более шестизначной цифры, утверждают то же самое.

Читайте также на страницах "Комментариев" — куда лучше вкладывать деньги во время войны: мнения экспертов.