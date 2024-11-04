Сколько часов в день украинцы будут без света: прогнозы на зиму

Этой зимой в Украине могут быть серьезные проблемы с электроэнергией. Если температура снизится до -10°, отключения электричества могут занять до 20 часов в сутки. Это связано с тем, что российские атаки уничтожили многие энергетические объекты, а также угрожают атомным электростанциям, обеспечивающим 60% электричества в стране. Об этом рассказал Politico директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

До 20 часов в темноте: сколько света останется украинцам этой зимой

После ракетных ударов по энергетическим объектам в центральной Украине был нанесен значительный ущерб. В результате Украина потеряла более половины своих генерирующих мощностей, и эксперты предупреждают, что без света люди могут оставаться от 8 до 14 часов в день, а в худшем случае — до 20 часов.

Основная проблема состоит в том, что атомные электростанции, на которые возлагается большая часть энергетического обеспечения, остаются уязвимыми для атак. Если враг снова ударит по этим станциям, это может привести не только к отключениям, но и серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды.

Читайте на портале "Комментарии" — По словам чиновника, "Укрэнерго" готовится к нескольким возможным сценариям. Худший сценарий прохождения зимы предполагает массированные удары РФ по объектам генерации.

Также портал "Комментарии" писал, что в Украине в ближайшее время ожидаются первые заморозки, однако это не должно стать причиной отключения электроэнергии. Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил в эфире телемарафона, что энергосистема страны работает стабильно и прогнозируемые заморозки будут кратковременными, поэтому вводить графики отключений не планируется.