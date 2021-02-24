Сколько будут отдыхать украинцы в марте - перечень рабочих и выходных дней

Скоро начало весны — самое время планировать события на следующий месяц. Сайт "Комментарии" рекомендует ознакомиться с перечнем исходных и рабочих дней в марте.

Выходные в марте - сколько будут отдыхать украинцы. Фото: 24 канал

В следующем месяце украинцы будут встречать сразу несколько праздничных дат. Однако дополнительный выходной подарит только один праздник — Международный женский день.

Поэтому в марте будет 22 рабочих и 9 выходных дней, среди которых четыре субботы и четыре недели.

Поскольку 8 марта приходится на понедельник, то украинцы получат удлиненные выходные — с 6 по 8 марта. В этот период можно запланировать небольшую поездку или трехдневный отдых.

Украинцы будут отдыхать 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 марта.





Напомним, что народные депутаты Украины неоднократно хотели отменить женский праздник и сделать 8 марта обычным рабочим днем. Однако пока все эти предложения остались на уровне законопроектов.

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