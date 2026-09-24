«Скажи своему шефу, что уже достаточно»: глава МИД Польши обратился к Лаврову

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН выступил с жестким требованием к российскому диктатору Владимиру Путину прекратить боевые действия в Украине и нивелировать угрозы для европейской безопасности. В конце своей речи польский дипломат перешел на личное обращение к главе МИД РФ Сергею Лаврову, которого на тот момент не было в сессионном зале.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

"Сергей, я уверен, что мои слова доходят до тебя, – подчеркнул Радослав Сикорский, намекая на то, что российский коллега раньше упоминал его в собственном выступлении. — Передай своему руководителю только одно: "Достаточно!""

Глава польского внешнеполитического ведомства особо подчеркнул, что Москва ведет совершенно бессмысленную колониальную кампанию, которая за четыре года полномасштабного вторжения и 12 лет попыток оккупировать Донбасс принесла Кремлю лишь колоссальные потери — около полутора миллионов убитых и раненых захватчиков.

"Российская армия все еще способна унести жизни многих людей, однако одержать победу в этой войне вы не сможете ни при каких условиях, — констатировал Сикорский, призывая агрессора остановить саморазрушение. — У вас есть власть завершить эту имперскую авантюру личным решением в любой момент, поэтому прекратите уничтожать будущее собственного государства и подвергать мир опасности".

Дипломат также добавил, что активизация российских диверсий, кибератак и тайных операций в Европе является системным явлением, свидетельствующим о глубоком внутреннем кризисе в РФ. По словам руководителя МИД Польши, российская верхушка находится в состоянии паники, поскольку стремительное истощение человеческих ресурсов и техники заставляет Кремль искать любые искусственные поводы для объявления очередной волны мобилизации.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал недавнее нарушение воздушного пространства страны российским военным вертолетом. По его словам, Варшава готова урегулировать инцидент по дипломатическому пути, если Москва официально признает вину.



