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«Скажи своєму шефу, що вже досить»: очільник МЗС Польщі звернувся до Лаврова

Паніка в Кремлі та 1,5 мільйона втрат: Радослав Сікорський емоційно звернувся до Лаврова через агресію проти України

24 вересня 2026, 17:48
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Недилько Ксения

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН виступив із жорсткою вимогою до російського диктатора Володимира Путіна припинити бойові дії в Україні та нівелювати загрози для європейської безпеки. Наприкінці своєї промови польський дипломат перейшов на особисте звернення до очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, якого на той момент не було у сесійній залі.

«Скажи своєму шефу, що вже досить»: очільник МЗС Польщі звернувся до Лаврова

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

"Сергію, я впевнений, що мої слова доходять до тебе, — підкреслив Радослав Сікорський, натякаючи на те, що російський колега раніше згадував його у власному виступі. — Передай своєму керівнику лише одне: "Досить!""

Глава польського зовнішньополітичного відомства окремо наголосив, що Москва веде абсолютно безглузду колоніальну кампанію, яка за понад чотири роки повномасштабного вторгнення та 12 років спроб окупувати Донбас принесла Кремлю лише колосальні втрати — близько півтора мільйона вбитих і поранених загарбників.

"Російська армія все ще спроможна забрати життя багатьох людей, проте здобути перемогу у цій війні ви не зможете ні за яких умов, — констатував Сікорський, закликаючи агресора зупинити саморуйнування. — Ви маєте владу завершити цю імперську авантюру особистим рішенням будь-якої миті, тож припиніть нищити майбутнє власної держави та наражати світ на небезпеку".

Дипломат також додав, що активізація російських диверсій, кібератак і таємних операцій у Європі є системним явищем, яке свідчить про глибоку внутрішню кризу в РФ. За словами керівника МЗС Польщі, російська верхівка наразі перебуває у стані паніки, оскільки стрімке виснаження людських ресурсів та техніки змушує Кремль шукати будь-які штучні приводи для оголошення чергової хвилі мобілізації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавнє порушення повітряного простору країни російським військовим гелікоптером. За його словами, Варшава готова врегулювати інцидент дипломатичним шляхом, якщо Москва офіційно визнає провину.



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