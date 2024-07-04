Скандальный американский журналист заявил, что возьмет интервью у президента Украины: у Зеленского ответили

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что получил согласие на интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он пытался поговорить с президентом с самого начала полномасштабного вторжения России.



Такер Карлсон и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Такер Карлсон опубликовал сообщение в соцсети X, где сообщил, что получил согласие на разговор с президентом Владимиром Зеленским.

"Кажется, мы получили согласие на интервью с Зеленским. Мы пробовали два года, и в особенности интенсивно после интервью с Путиным в феврале", — написал Карлсон.

Американский журналист объяснил, что благодаря интервью с Зеленским сможет расширить знания граждан США о войне в Украине.

"Суть состоит в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире. Надеемся, скоро", — добавил Карлсон.

У Зеленского отреагировали на информацию Карлсона и заявили, что в графике президента нет скандального журналиста.

Напомним, что в феврале Такер Карлсон прилетел в Москву и взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. Во время разговора Путин большую часть времени уделил российской исторической пропаганде о происхождении РФ из якобы Киевской Руси. Таким образом, глава Кремля объяснял российское вторжение в Украину.

Такер Карлсон – американский журналист, уволенный с Fox News на фоне скандалов и судебных исков. Карлсон привержен к теориям заговоров, его заявления постоянно цитируют российские СМИ, а украинские власти обвиняли журналиста в манипуляциях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон обозвал Зеленского намекнув на его еврейские корни. Кроме того, журналист поддерживает нарративы российской пропаганды и говорит, что за подрывом Каховской ГЭС стояла Украина.

Также "Комментарии" писали о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, который отказал в интервью Такеру Карлсону.