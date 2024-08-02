Скандал вокруг восстановления «Охматдета»: на какой шаг заставили пойти Минздрав

После скандала вокруг восстановления детской больницы "Охматдет", пострадавшей от российского ракетного удара, министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции сообщил, что на восстановление медицинского учреждения было собрано 1 миллиард 110 миллионов гривен.

Пресс-конференция по Охматдету

В частности, по его словам, 312 млн. гривен поступили на благотворительный счет больницы; 378 млн гривен на счет благотворительного фонда "Охматдет" еще 320 млн гривен поступило через платформу UNITED24 и 100 млн гривен было выделено правительством из резервного фонда.

Ляшко отметил, что для анализа затрат был проведен дефектный акт – чтобы понять, какая сумма нужна для неотложных работ по замене окон и строительным работам. По его словам, благотворительный фонд "Охматдет" вместе с Минздравом и руководством больницы решили провести тендерную процедуру, чтобы определить исполнителя работ по первому дефектному акту.

При этом глава Минздрава уверяет, что не был подписан ни один договор, рассматривались только определенные компании.

"Никакого документа никто не подписывал ни со стороны фонда, ни со стороны Охматдета, ни со стороны министерства здравоохранения", – заявил Ляшко.

Кроме того, Ляшко заявил, что в течение 7-16 дней будет проведен соответствующий тендер. Министр пообещал, что каждый шаг с деньгами и решениями будет контролироваться наблюдательным советом. В него войдут шесть самых больших благотворителей, которые перевели больше всего средств, представитель Минздрава и представитель Охматдета.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вокруг восстановления детской больницы возник скандал из-за выбора БУ "Благотворительный фонд "Охматдет" победителя тендера на ремонт корпуса больницы, поврежденного в результате удара РФ. Выбранная компания оказалась малоизвестной, а предложенные ею цены на ремонт были одними из самых дорогих. В "Охматдете" объяснили, что проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным для открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами.





