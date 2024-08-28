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Скандал вокруг Telegram: в чем Макрон убеждал Дурова на личной встрече

Iесть лет назад между президентом Франции и владельцем Telegram состоялся откровенный разговор

сегодня, 11:37
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Кравцев Сергей

За шесть лет до ареста Павла Дурова во Франции, в 2018 году, президент страны Эммануэль Макрон встречался с ним за ланчем и предлагал перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", ссылаясь на свои источники.

Скандал вокруг Telegram: в чем Макрон убеждал Дурова на личной встрече

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил Дурову перевести Telegram в Париж... Дуров тогда отказался", — пишет WSJ.

Кроме того, по словам одного из собеседников издания, французский лидер даже обсуждал возможность предоставления ему французского гражданства.

Ранее Дуров уже привлекал внимание французских властей. Так, по данным источников WSJ, в 2017 году французские шпионы нацелились на Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, взломав его iPhone. Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, получила кодовое название "Пурпурная музыка". Французские спецслужбы были крайне обеспокоены тем, что "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования терактов.

Как отмечает издание, арест Дурова отражает растущую обеспокоенность, особенно в Европе, угрозой, которую представляют для общества крупные цифровые компании. Власти опасаются, что Telegram, X, TikTok и другие платформы распространяют дезинформацию, разжигают антисемитизм и расизм и допускают незаконную торговлю на своих платформах. Французский закон, подписанный в этом году, обязывает онлайн-платформы сотрудничать с властями в искоренении такого контента.

Также, по словам близкого к Дурову источника, компания в течение многих лет игнорировала повестки и судебные предписания, направляемые правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании.

"Хотя нет никаких указаний на то, что те ранние беседы с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли роль в его задержании, эти подробности проливают новый свет на отношения Дурова с Францией и ОАЭ", — пишет WSJ.

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